الدفاع الجوي الروسي يعلن تدمير 36 طائرة مسيرة أوكرانية ليلًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: “خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية”.

وأضاف البيان: “تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود”.

في وقت سابق أفاد حاكم بيلجورود فياتشيسلاف غلادكوف بإصابة مدنيين اثنين إثر تعرض منزل خاص في إحدى قرى المقاطعة لهجوم طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

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