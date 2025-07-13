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رياضة

ربيع ياسين: أنا مع رحيل وسام أبوعلي وانتقال عبد القادر للحزم قرار صائب

وسام أبوعلي،فيتو
وسام أبوعلي،فيتو

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ثقته الكاملة في قدرة النادي الأهلي على حصد لقب الدوري هذا الموسم، والتتويج بكل البطولات التي يشارك فيها رغم الإخفاق بمونديال الأندية.

 

وأوضح أهمية تدعيم خط الدفاع في الفترة المقبلة، ومنح الفرصة للعناصر الشابة، وعلى رأسهم كريم الدبيس، لإثبات أنفسهم مع الفريق الأول.

 

وواصل ياسين بأن موافقة الأهلي على انتقال لاعبه أحمد عبد القادر إلى الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية يعد قرارًا صائبًا.

 

وقال ربيع  ياسين، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي يمتلك وفرة من اللاعبين في مركز عبد القادر، ما سهل من مهمة رحيله، مشددًا على أن القرار يعكس استراتيجية الإدارة في إدارة قائمة الفريق وتوفير البدائل المناسبة في جميع الخطوط.

وعن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي،أكد ربيع ياسين بأنه من أفضل المهاجمين في الدوري المصري حاليًا، متمنيا له فرصة الاحتراف الخارجي.

وشدد ربيع ياسين: "أنا مع رحيل وسام أبو علي، فالأهلي لا يقف على أحد، وسينجح في الاستفادة من المقابل المادي للتعاقد مع صفقات جديدة".

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ربيع ياسين احمد عبد القادر الأهلي وسام أبو علي الدوري المصري النادي الأهلي

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