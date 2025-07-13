ربيع ياسين: أنا مع رحيل وسام أبوعلي وانتقال عبد القادر للحزم قرار صائب

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ثقته الكاملة في قدرة النادي الأهلي على حصد لقب الدوري هذا الموسم، والتتويج بكل البطولات التي يشارك فيها رغم الإخفاق بمونديال الأندية.

وأوضح أهمية تدعيم خط الدفاع في الفترة المقبلة، ومنح الفرصة للعناصر الشابة، وعلى رأسهم كريم الدبيس، لإثبات أنفسهم مع الفريق الأول.

وواصل ياسين بأن موافقة الأهلي على انتقال لاعبه أحمد عبد القادر إلى الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية يعد قرارًا صائبًا.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي يمتلك وفرة من اللاعبين في مركز عبد القادر، ما سهل من مهمة رحيله، مشددًا على أن القرار يعكس استراتيجية الإدارة في إدارة قائمة الفريق وتوفير البدائل المناسبة في جميع الخطوط.

وعن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي،أكد ربيع ياسين بأنه من أفضل المهاجمين في الدوري المصري حاليًا، متمنيا له فرصة الاحتراف الخارجي.

وشدد ربيع ياسين: "أنا مع رحيل وسام أبو علي، فالأهلي لا يقف على أحد، وسينجح في الاستفادة من المقابل المادي للتعاقد مع صفقات جديدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.