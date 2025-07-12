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المقاولون العرب تعلن بدء ترميم سنترال رمسيس لإعادته لطابعه التاريخي

سنترال رمسيس، فيتو
سنترال رمسيس، فيتو

أكد المهندس محمد علوي، عضو شركة المقاولون العرب، أن أعمال ترميم وتجديد مبنى سنترال رمسيس بدأت رسميًا بتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في أعقاب الحريق الكبير الذي اندلع في المبنى قبل أيام، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمنشأة.

بتوجيه من رئيس الوزراء.. بدء العمل فورًا في سنترال رمسيس

وقال المهندس محمد علوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز: "بدأنا العمل بالفعل منذ أول أمس، بناءً على توجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء، ونعمل حاليًا على ترميم الواجهات الخارجية للمبنى كخطوة أولى".

 

واجهات المبنى أولوية الترميم.. والدراسة الداخلية جارية

وأوضح عضو شركة المقاولون العرب أن "ترميم واجهات سنترال رمسيس يمثل أولوية لسرعة التنفيذ، نظرًا لأهميتها البصرية والتاريخية"،مضيفًا أن:"هناك فريق هندسي متخصص يجري حاليًا دراسة تقييم شاملة لحالة المبنى من الداخل، تمهيدًا للمرحلة التالية من الترميم".

المبنى يعود لعام 1927.. وترميمه يتطلب دقة تاريخية

وأشار علوي إلى أن مبنى سنترال رمسيس الكائن بشارع الجلاء يعود إلى عام 1927، أي أنه يقترب من قرن من الزمان، مما يستدعي تعاملًا دقيقًا ومنهجيًا يحترم البُعد التاريخي والهوية المعمارية الأصيلة للمكان، خطوات الترميم وتتمثل في تنسيق تاريخي وجغرافي وإنشائي.

 

وأوضح أن خطة الترميم تشمل ثلاث مراحل رئيسية:

التنسيق التاريخي لإعادة المبنى إلى طابعه الأصلي.

التنسيق الجغرافي مع محيطه العمراني في شارع الجلاء والمنطقة المركزية بالقاهرة.

التقييم الإنشائي الكامل للمبنى لضمان سلامته الهيكلية وتأمينه ضد أي مخاطر مستقبلية.

هدفنا الحفاظ على هوية القاهرة المعمارية

 

واختتم علوي حديثه بالتأكيد على أن "الشركة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الدولة بدقة، والعمل بروح الحرفية للحفاظ على الهوية المعمارية والتاريخية للقاهرة"، مضيفًا أن الترميم سيتم وفق أعلى معايير السلامة الهندسية.

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