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رياضة

الهلال يصرف مكافأة مونديال الأندية كاملة لـ حمد الله

حمد الله، فيتو
حمد الله، فيتو

قرر نادي الهلال صرف مكافأة المشاركة في كأس العالم للأندية كاملة للمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن الهلال قرر صرف مكافأة كأس العام للأندية لعبد الرزاق حمد الله، مثلما حصل كافة لاعبي الفريق رغم مشاركته في 22 دقيقة فقط أمام فلومينينسي بربع النهائي.

وانضم حمد الله كحل مؤقت خلال بطولة كأس العالم للأندية، وشارك كبديل في مباراة ربع النهائي ضد فلومنينسي البرازيلي.

ووقع حمد الله عقدًا مع الهلال لمدة 6 أشهر مع وجود بند يسمح بإنهاء العلاقة بين الطرفين في أي وقت.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الهلال السعودي توصل لاتفاق نهائي مع المغربي عبد الرزاق حمد الله المعار من الشباب على عدم إكمال عقد الإعارة.

وأضاف التقرير أن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق لا يرغب في استمرار اللاعب، حتى وإن أجبره التأخر في التعاقدات على ضمه لمعسكر الفريق التحضيري للسوبر السعودي المنتظر بعد أكثر من شهر في هونج كونج.

كتفى إنزاجي بإشراك حمد الله عند الدقيقة 75 من مواجهة فلومينينسي التي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بنتيجة 2ـ1.

وخلال مدة مشاركته لم يسدد المهاجم أي كرة على المرمى أو خارجه

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الهلال اتحاد جدة ضد الهلال السعودي كأس العالم للأندية

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