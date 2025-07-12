بعد إعلان رغبته في الانسحاب، من يعوض الهلال في كأس السوبر السعودي؟

تفكر إدارة الهلال السعودي جديًا في الانسحاب من كأس السوبر السعودي 2025، بسبب الإجهاد الذي تعرض له اللاعبين بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

بطولة كأس السوبر السعودي ستقام في هونج كونط من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، وسيشارك فيها أربعة أندية هي الاتحاد، الهلال ، النصر، والقادسية.

بديل الهلال

من المتوقع أن يكون النادي الأهلي السعودي المرشح الأقرب لاستبدال الهلال في حال انسحابه، نظرًا لترتيبه في الدوري.

يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على صحة اللاعبين وتجنب المزيد من الضغط البدني قبل بداية الموسم الجديد.

وشارك الهلال السعودي في كأس العالم للأندية ووصل إلى دور ربع النهائي من البطولة ولكنه خرج على يد فريق فلومنينسي البرازيلي.

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