ليفربول يواجه بريستون نورث في أولى مبارياته الودية غدا

يخوض فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي، أول مباراة ودية له، غدًا الأحد، مع فريق بريستون نورث إند، في انطلاقة تحضيرات الريدز للموسم الجديد.

أول مباراة لليفربول بعد مأساة ديوجو جوتا

ويدخل ليفربول مواجهة الغد في ظروف مختلفة، حيث سيلعب لأول مرة بعد الوفاة المأساوية للاعبه البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه في حادث مروري مروع منذ أيام في إسبانيا.

موقف ليفربول وبريستون نورث قبل المواجهة الودية

وكان بريستون نورث قد احتل المركز الخامس عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي، ويتطلع لاختبار نفسه ضد حامل لقب البريميرليج.

أما ليفربول فقد عزز صفوفه بالتعاقد مع لاعبين مميزين، أبرزهم، ميلوس كيركيز نجم بورنموث وجيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني.

ليفربول يكرم جوتا وشقيقه قبل ودية بريستون نورث

ويدخل لاعبو ليفربول في ظهور غير رسمي لأول مرة وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، وسيتم تكريم كل من ديوجو جوتا وشقيقه أندريه بفعاليات قبل وأثناء المباراة.

وقد تقرر إقامة المباراة بعد التشاور مع اللاعبين والجهاز الفني، وعلى الرغم من صعوبة الأحداث الراهنة لكنها تبقى هامة في بداية تحضيرات ليفربول للموسم الجديد 2025-2026.

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