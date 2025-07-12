السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يواجه بريستون نورث في أولى مبارياته الودية غدا

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

يخوض فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي، أول مباراة ودية له، غدًا الأحد، مع فريق بريستون نورث إند، في انطلاقة تحضيرات الريدز للموسم الجديد.

 

أول مباراة لليفربول بعد مأساة ديوجو جوتا 

ويدخل ليفربول مواجهة الغد في ظروف مختلفة، حيث سيلعب لأول مرة بعد الوفاة المأساوية للاعبه البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه في حادث مروري مروع منذ أيام في إسبانيا.

 

موقف ليفربول وبريستون نورث قبل المواجهة الودية 

وكان بريستون نورث قد احتل المركز الخامس عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي، ويتطلع لاختبار نفسه ضد حامل لقب البريميرليج.

أما ليفربول فقد عزز صفوفه بالتعاقد مع لاعبين مميزين، أبرزهم، ميلوس كيركيز نجم بورنموث وجيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني.

 

ليفربول يكرم جوتا وشقيقه قبل ودية بريستون نورث 

ويدخل لاعبو ليفربول في ظهور غير رسمي لأول مرة وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، وسيتم تكريم كل من ديوجو جوتا وشقيقه أندريه بفعاليات قبل وأثناء المباراة.

وقد تقرر إقامة المباراة بعد التشاور مع اللاعبين والجهاز الفني، وعلى الرغم من صعوبة الأحداث الراهنة لكنها تبقى هامة في بداية تحضيرات ليفربول للموسم الجديد 2025-2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول بريستون نورث الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي البريميرليج محمد صلاح ديوجو جوتا

مواد متعلقة

حجب القميص رقم 20 في ليفربول تكريما لجوتا بعد رحيله

محمد صلاح ولاعبو ليفربول يواسون عائلة جوتا بملعب الأنفيلد (فيديو)

ليفربول يكرم جوتا في أول ظهور لفريق الكرة

ريال مدريد يخطط لخطف نجم ليفربول بـ 100 مليون يورو

الأكثر قراءة

ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ2متر، الأرصاد تحذر المصطافين من هذه الشواطئ

محافظة القاهرة يتابع عمليات إصلاح الهبوط الأرضي أسفل كوبرى التجنيد ( صور)

تعويض مستخدمي الإنترنت الأرضى بـ10 جيجا بعد حريق السنترال، كيف تحصل عليها؟

هل تشهد نتيجة الثانوية العامة 2025 مفاجآت؟ رفعت فياض يوضح

مصدر يفجر مفاجأة: حارس الزمالك يرحل إلى هذا النادي بعد التعاقد مع المهدي سليمان

طارق يحيى لـ مسئولي الزمالك: اللاعب ده لازم يرجع فورًا

الراجل يتقدم ببلاغ ضدي، مصطفى يونس يوجه رسالة نارية لمجلس إدارة الأهلي

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في مرسى مطروح (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 12- 7- 2025 في قطر

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بحسن اختيار أسماء الأولاد في الشريعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الإسورة الفضة في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأشخاص على مواقع التواصل؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية