ليفربول يرحب ببيع إبراهيما كوناتي في الميركاتو الصيفي الجاري

استقر نادي ليفربول الإنجليزي على فتح الباب أمام رحيل المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل مماطلته للتجديد.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كوناتي

ووضع نادي ريال مدريد الإسباني، المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول، كهدف يسعون لضمه هذا الصيف، بعد المستوى المتواضع لدفاع الفريق في مونديال الأندية.

وودع ريال مدريد كأس العالم للأندية، من الدور نصف النهائي، بعد سقوطه المدوي أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

ليفربول يرحب ببيع إبراهيما كوناتي ولكن ليس لريال مدريد

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد وافق ليفربول على رحيل كوناتي هذا الصيف، لكن ليس إلى ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن كوناتي أبلغ إدارة ليفربول بأنه لا يستبعد الرحيل عن صفوف الريدز هذا الصيف.

ويدرك كوناتي رغبة ليفربول في تحقيق استفادة مالية من ورائه، إذا رفض عرض النادي لتجديد عقده.

وينتهي عقد كوناتي مع فريق ليفربول في صيف 2026، وبناء عليه، فإن هذا الصيف هو الفرصة الأخيرة لبيعه ما لم يجدد تعاقده.

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