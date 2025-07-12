الأحد 13 يوليو 2025
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أخبار مصر

خبير عسكري: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها وتلجأ للتطبيع لهذا السبب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أكد اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن إسرائيل لا تستطيع تحقيق أي انتصارات حاسمة بمفردها، وتعتمد بشكل كامل على الدعم الخارجي، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأحداث الميدانية أثبتت محدودية قدراتها العسكرية.

حرب الجنوب اللبناني وضعف إسرائيل

وأضاف اللواء هلال، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حرب الجنوب اللبناني، التي استمرت لأكثر من 50 يومًا، كشفت ضعف إسرائيل، حيث لم تتمكن من التوغل سوى 5 كيلومترات فقط داخل الأراضي اللبنانية، ما يعكس قصورًا كبيرًا في قدرتها على الحسم العسكري.

فشل متكرر في غزة وحرب إيران تفضح هشاشة الكيان

وأوضح الخبير العسكري أن الوضع في قطاع غزة، الذي يشهد تصعيدًا متواصلًا منذ أكثر من عامين، دليل إضافي على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، رغم استخدامها المتكرر للقوة المفرطة.

كما أشار إلى أن الحرب الأخيرة مع إيران كشفت عن هشاشة البنية الدفاعية لـ الكيان الصهيوني، حيث لجأت إسرائيل إلى المخابئ والأنفاق لحماية نفسها، في صورة تعكس مدى ارتباكها أمام قوة إقليمية صاعدة مثل إيران.

التطبيع وسيلة لتعويض الفشل العسكري

وحول محاولات إسرائيل لترسيخ وجودها في المنطقة، قال اللواء هلال إن تل أبيب تسعى لإعادة رسم صورتها في الشرق الأوسط عبر مسار التطبيع مع بعض الدول العربية، إلى جانب تدخلاتها المتكررة في سوريا ولبنان والضفة الغربية، ومحاولات فرض واقع جديد في ظل صمت دولي ودعم أمريكي واضح.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن كل هذه التحركات تصطدم بمعادلة ميدانية وشعبية معقدة، تعيق تحقيق الأهداف الإسرائيلية، وتؤكد أن مستقبل المنطقة لا يمكن أن يُرسم بالإملاءات أو القوة.

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إسرائيل الولايات المتحدة حرب إيران إيران الكيان الصهيونى تل أبيب التطبيع

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