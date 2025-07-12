الأحد 13 يوليو 2025
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أخبار مصر

شيخ الأزهر والمفتي يهنئان كجوك لفوزه بجائزة «أفضل وزير مالية في إفريقيا»

أحمد كجوك، وزير المالية،
أحمد كجوك، وزير المالية، فيتو

تقدَّم أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى  أحمد  كجوك، وزير المالية، لحصوله على جائزة «أفضل وزير مالية في إفريقيا» ضمن جوائز «القيادة الإفريقية في الأعمال» في نسختها الخامسة عشرة، والتي أُعلنت خلال قمة إفريقيا 2025 المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.

وأعرب عن خالص دعواته لوزير المالية بمزيد من التوفيق والسداد في أداء مهامه، راجيًا أن يكون هذا التقدير حافزًا لمزيد من العمل لما فيه خير الوطن والمواطن، سائلًا المولى - عز وجل- أن ينعم على مصرنا العزيزة بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

مفتي الجمهورية يهنئ وزير المالية لفوزه بجائزة «أفضل وزير مالية في إفريقيا»

ومن جانبه تقدَّم  أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات إلى  أحمد كجوك، وزير المالية؛ بمناسبة اختياره «أفضل وزير مالية في إفريقيا» ضمن جوائز «القيادة الإفريقية في الأعمال» في دورتها الخامسة عشرة، والتي أُعلنت خلال قمة إفريقيا 2025 المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد مفتي الجمهورية، أن هذا التتويج المرموق يُعدُّ شهادة دولية على كفاءة الإدارة المالية المصرية، ومؤشرًا على المسار الواعد الذي تسلكه الدولة في سياساتها الاقتصادية، داعيًا اللهَ عز وجل أن يوفِّق  سيادته في مواصلة أداء رسالته الوطنية، وأن يشهد وطنُنا الحبيب مزيدًا من الاستقرار والنمو والتقدم في مختلف المجالات.

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