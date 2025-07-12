السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

مدير الحماية المدنية الأسبق: الحرائق بالقاهرة والمحافظات لا تزال في معدلاتها الطبيعية

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

حريق سنترال رمسيس، قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، إن معدلات الحرائق في مصر لا تزال في الإطار الطبيعي، نافيًا وجود أي ارتفاع استثنائي في أعداد الحوادث الأخيرة.
 

المعدلات الطبيعية للحرائق في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة: «نحن 27 محافظة، ولا توجد زيادة تُذكر عن المعدلات المعتادة للحرائق».

 

 الحرارة والشرر.. وصفة لاشتعال النيران

وأوضح عبد القادر أن أسباب الحرائق متعددة، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يُعد من العوامل التي تهيئ البيئة لاشتعال أي مصدر للنار.
وقال: "المناخ الحار يمكن أن يجعل أي شرز بسيط سببًا في اشتعال النيران، خاصة في الأماكن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو تفتقر إلى التهوية الجيدة".

مؤثرات خارجية قد تؤدي إلى كارثة

وأكد أن أي مؤثر خارجي بسيط -كالماس الكهربائي أو شرارة من جهاز- يمكن أن يتحول إلى حريق هائل، إذا ما توافر المناخ الحار والجاف.
وأشار إلى أهمية اتخاذ احتياطات السلامة، خاصة في المنشآت الحيوية، مؤكدًا أن الوقاية تظل الخط الأول في مواجهة الكوارث.
 

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