أبو العلا: مصطفى شلبي لاعب مؤثر بالزمالك ويجب دعمه

أكد محمد أبو العلا، نجم نادي الزمالك السابق، ومُقدم برنامج "زملكاوي"، أن لاعبي الفريق الأبيض دائما مظلومين إعلاميًا على مدار السنوات الماضية.

وقال أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "مصطفى شلبي لاعب في الوقت الحالي بنادي الزمالك وهو من أكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الماضي، وهو لاعب مؤثر بالأرقام للفريق وساهم في الحصول على بطولة كأس مصر".

وأضاف: "من وجهة نظري يجب أن لا نضغط على اللاعبين بطريقة سلبية وأرفض الهجوم على مصطفى شلبي بهذا الشكل وتذكروا مع حدث مع محمود علاء حتى رحل عن النادي وأيضا يوسف أوباما".

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