"الري" توضح أسباب قطع المياه عن ترعة كفر الصالحين بالمنيا

في استجابة سريعة لشكاوى عدد من المزارعين في مركز العدوة بمحافظة المنيا بشأن انقطاع مياه الري، أوضح المهندس إبراهيم أحمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، أن الأمر يرتبط بنظام المناوبات المعتمد لتوزيع المياه.

608 آلاف فدان زراعي تخضع لإدارة دقيقة

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة اكسترا نيوز، قال المهندس إبراهيم أحمد إن محافظة المنيا تضم زمامًا زراعيًا ضخمًا يبلغ 608 آلاف فدان، تخدمه 801 ترعة بطول إجمالي 3760 كيلومترًا.



وأشار إلى أن: "إدارة المياه تتم وفق نظام المناوبات، بما يضمن عدالة التوزيع بين كافة المناطق الزراعية".

نظام الموجات الثلاثية: تشغيل 5 أيام وتوقف 10 أيام

وأوضح رئيس إدارة الري أن المنيا تعمل بنظام الموجات الثلاثية، والذي يعني:"تشغيل المياه لمدة 5 أيام متصلة، يليها توقف لمدة 10 أيام"، مضيفًا أن:"هذا النظام يهدف إلى إدارة الموارد المائية بكفاءة، خاصة خلال فترات الذروة".

شكوى ترعة كفر الصالحين تحت المتابعة.. واليوم هو الرابع للتشغيل

وفيما يتعلق بشكوى أهالي مركز العدوة، أوضح المهندس إبراهيم أن:"الشكوى تخص ترعة كفر الصالحين، واليوم هو اليوم الرابع من أيام تشغيل المياه، أي أن الضخ جارٍ حاليًا ضمن فترة التشغيل المقررة".

فترة "أقصى الاحتياجات المائية" بدأت في يوليو

وأكد رئيس إدارة الري أن:"منذ بداية يوليو دخلنا ما يُعرف بفترة أقصى الاحتياجات المائية"،

مشددًا على أن:"أقصى كميات ممكنة من المياه يتم ضخها حاليًا في الترع لتغطية احتياجات الأراضي الزراعية في ذروة فصل الصيف".

دعوة للمزارعين للتنسيق مع مهندسي الري المحليين

واختتم المهندس إبراهيم أحمد مداخلته بدعوة المزارعين إلى:"التواصل مع إدارات الري المحلية في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بتوقيتات المناوبة أو أي خلل فني"،مؤكدًا أن:"أبواب الإدارة مفتوحة للاستماع والاستجابة بما يحقق مصلحة الفلاحين ويحفظ الموارد المائية".

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