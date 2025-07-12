السبت 12 يوليو 2025
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ملفات وحوارات

السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية.. الرئيس يشارك في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.. ويبحث مع القادة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وسبل تعزيز الاستقرار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يتوجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

 

رئاسة قدرة إقليم شمال إفريقيا

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس يشارك في الاجتماع التنسيقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد، حيث سيستعرض الرئيس خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

 

التحديات التي تواجه القارة الأفريقية

 وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة بعدد من أشقائه من القادة الأفارقة، وذلك للتباحث بشأن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستقرار القاري بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية للرخاء والازدهار.

 

الاجتماع التنسيقي نصف السنوي السابع للاتحاد الأفريقي

وتنطلق  غدا الأحد أعمال الاجتماع التنسيقي نصف السنوي السابع للاتحاد الأفريقي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية بمشاركة مصر

ويبدأ الاجتماع بكلمات لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية المشاركة ويتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة تطورات مسيرة التكامل والاندماج في أفريقيا وفقا لاتفاق أبوجا، والتكامل الإقليمي في القارة وكذلك موضوع الاجتماعات لعام 2025، وهو “تحقيق العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات”.

 

منظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية

كما يناقش القادة الأفارقة أيضا تقريرا حول ما وصلت إليه الحالة التنفيذية لمنظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ويناقش القادة أيضا عرضا حول تقسيم العمل فيما بين الدول الأعضاء والمناطق الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يؤدي الاجتماع التنسيقي نصف السنوي إلى تسريع عملية الاندماج القاري واعتماد تقسيم العمل المشترك واعتماد تقرير تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لعام 2025.

ويشارك في الاجتماع رؤساء الدول والحكومات الأفارقة ورئيس الاتحاد الإفريقي ورؤساء المنطقة الحرة القارية والمناطق الاقتصادية الإقليمية، ومفوضو الاتحاد الأفريقي والرئيس التنفيذي لمبادرة “النيباد".

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي غينيا الاستوائية مالابو عاصمة غينيا الاستوائية

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