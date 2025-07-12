السبت 12 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: حدث أمني جديد بخان يونس وإجلاء جوي لجنود الاحتلال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

ذكرت مواقع عبرية، مساء اليوم السبت، أن هناك أنباء أولية عن "حدث أمني جديد" في خان يونس.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وأكدت المواقع الإسرائيلية، أن هناك عمليات إجلاء جوي لجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي  في موقع الحادث.

وذكرت صحيفة  يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها اليوم السبت، أن 5 جنود في  جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا اليوم في 3 حوادث مختلفة في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها قنصت جنديا إسرائيليا، ما أسفر عن إصابته إصابة قاتلة في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

ومن جانبها قالت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم السبت: إنها استهدفت موقع قيادة وسيطرة للعدو شرق حي التفاح بقذائف الهاون.

وفي السياق ذاته كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت،  عن تدمير آلية صهيونية من نوع ميركافا بتفجير عبوة مضادة للدروع أثناء توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جندي بجروح في المعارك الجارية في شمال قطاع غزة.

حدثان أمنيان في خان يونس والشجاعية بقطاع غزة

وأفادت مواقع إخبارية عبرية، اليوم السبت، بوقوع حدثان أمنيان في خان يونس جنوب قطاع غزة والشجاعية شرقي مدينة غزة.

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جيش الاحتلال غزة خان يونس المقاومة الفلسطينية

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