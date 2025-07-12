رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يلتقي سكان دار مصر ويبحث مطالبهم

عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من سكان كمبوند “دار مصر الأندلس – الـ70 عمارة” بمنطقة التجمع الثالث، وذلك بحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث.

شهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الخدمية والمرافق العامة التي تهم السكان، وعلى رأسها ملف الصيانة، وتحسين جودة الخدمات، والنظافة العامة، إلى جانب متابعة أعمال تنسيق الموقع، وتطوير محيط المشروع، ورفع كفاءة المداخل والطرق المؤدية إلى الكمبوند.

وأكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع أن الجهاز لا يدخر جهدًا في الاستجابة الفورية لشكاوى وملاحظات المواطنين، والعمل على حلها بالتنسيق مع الإدارات المختصة، مشددًا على أن خدمة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز.

كما أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من أعمال التطوير والتحسين في التجمع الثالث بوجه عام، وداخل مشروع “دار مصر” على وجه الخصوص، سواء فيما يخص المرافق أو أعمال اللاند سكيب، مشيرًا إلى وجود خطة عمل متكاملة يتم تنفيذها على مراحل.

ومن جانبهم، أعرب سكان الكمبوند عن تقديرهم لهذه الخطوة الإيجابية التي تعكس حرص الجهاز على التواصل الفعال مع المواطنين، وفتح قنوات حوار مباشر تسهم في تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة النوبارية الجديدة، حيث عقد اجتماعًا بمقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح من المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، عن موقع قطع الأراضي الاستثمارية بالمدينة، والموقف التنفيذي لمشروعات الخدمات خلال العام المالى (۲۰۲٤ - ۲۰۲۵)، وكذا موقف الطرق والتغذية بمياه الشرب والاحتياجات المستقبلية للمياه، والصرف الصحي بالمدينة.



واطلع وزير الإسكان على الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها، وكذا مشروعات الكهرباء والاتصالات، بجانب المشروعات المقرر تنفيذها خلال خطة العام المالي الحالي.

كما اطلع وزير الإسكان، على موقف المصروفات الفعلية والإيرادات المحصلة خلال العام المالى ٢٠٢٤ -٢٠٢٥، والمصروفات والإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الحالي والخطة التنموية للمشروعات، ومقترحات وإجراءات تعظيم الموارد بالجهاز، بجانب متابعة موقف أعمال التطوير بقطاع الزراعة بمداخل وواجهة المدينة، وخطة الجهاز لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بطرح قطعة أرض بالمدينة على المستثمرين لإقامة مجتمع عمراني متكامل، والاهتمام بصيانة الطرق والمحاور بالمدينة، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، ومواصلة التطوير في المجالات كافة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة السادات، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وقال المهندس شريف الشربيني، إن زيارة اليوم لمدينة السادات هي للوقوف على حجم الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية عقب زيارته الأخيرة للمدينة، من أعمال إسكان وطرح للفرص الاستثمارية وأعمال المرافق بكافة المناطق، موجهًا بإعداد حصر بالأراضي السكنية وطرحها للمستثمرين بالمدينة، على أن يطبق هذا الحصر على كافة المدن خصوصا المدن التي بها إقبال على قطع الإسكان.

وكلف وزير الإسكان مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية لكافة العقود التي تم إبرامها ومراحل التراخيص والإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروعات، موجها بالانتهاء من إصدار عقود المستثمرين خلال فترة لا تتعدى أسبوعين بحد أقصى مع التشديد على وجود آلية للمتابعة لإصدار هذه العقود وذلك تيسيرًا على المستثمرين.

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