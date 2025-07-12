تنفيذ 1968 شقة بالإسكان الأخضر و520 وحدة بمشروع ديارنا بالسادات

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين" ومشروع ديارنا السكني للإسكان المتوسط، ومحطة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي الآدمي بمدينة السادات، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع إنشاء وحدات "الإسكان الأخضر"، الذي يضم 82 عمارة سكنية بها 1968 وحدة، ويركز على توفير الطاقة من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتصميمات تراعى الاستغلال الأمثل للطاقة، وتابع أعمال تطوير الطرق والمرافق.

وفي هذا الإطار وجه الوزير بمراجعة الأعمال التي تمت بالواجهات، كما وجه فريق العمل بالوزارة والجهات المسئولة عن المشروع بالمتابعة الدورية له للانتهاء منه على أعلى مستوى.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد مشروع "ديارنا" السكني للإسكان المتوسط، والذي يضم 20 عمارة توفر 520 وحدة سكنية، ويُعد من المشروعات السكنية التي تستهدف تنويع أنماط السكن لتلبية احتياجات المواطنين، حيث وجه وزير الإسكان بتسريع وتيرة الأعمال للالتزام بالجدول الزمني لتسليم المتقدمين للحجز بالمشروع.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، محطة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي الآدمي بطاقة 25 ألف م3/يوم بالمدينة، ضمن منظومة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي، موجهًا بالاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمحطة للحفاظ عليها.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة السادات، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وقال المهندس شريف الشربيني، إن زيارة اليوم لمدينة السادات هي للوقوف على حجم الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية عقب زيارته الأخيرة للمدينة، من أعمال إسكان وطرح للفرص الاستثمارية وأعمال المرافق بكافة المناطق، موجهًا بإعداد حصر بالأراضي السكنية وطرحها للمستثمرين بالمدينة، على أن يطبق هذا الحصر على كافة المدن خصوصا المدن التي بها إقبال على قطع الإسكان.

وكلف وزير الإسكان مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية لكافة العقود التي تم إبرامها ومراحل التراخيص والإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروعات، موجها بالانتهاء من إصدار عقود المستثمرين خلال فترة لا تتعدى أسبوعين بحد أقصى مع التشديد على وجود آلية للمتابعة لإصدار هذه العقود وذلك تيسيرًا على المستثمرين.

واستمع الوزير لشرح تفصيلى من المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، عن الفرص الاستثمارية والعوائد الاقتصادية والتنموية خلال العام 2024/2025، والذي أوضح أنه تم تحقيق طفرة في تخطيط الأراضي غير المستغلة وتخصيص جزء منها، والتي شملت 10 محاور متنوعة بإجمالي مساحة ٦٠٠ فدان بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما اطلع وزير الإسكان، على موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الإسكان، والتي تشمل: 1986 وحدة بمحور الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بحي الفردوس، و520 وحدة بمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، ومشروعات الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء، بجانب خطة طرح المنشآت بنظام مقابل الانتفاع.

كما تابع وزير الإسكان، موقف قطع الأراضي السكنية بالمدينة بمختلف المحاور، وموقف قطع الأراضي السكنية والمحال التجارية والوحدات المهنية الشاغرة لطرحها على المواطنين والمستثمرين، بجانب متابعة سير العمل بقطاع الكهرباء والتي شملت أهم الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها: الانتهاء من تنفيذ فتح خط بشاي / النوبارية لخدمة المنطقة الصناعية الثامنة، ووضع الجهد على محطة الصناعية الثامنة والتي تغذى ما يقرب من ۱۳۰۰ قطعة أرض صناعية، وإطلاق التيار على بعض موزعات المنطقة الصناعية الثامنة، وإسناد أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء لحي النرجس لتغذية ٥٠٠٠ قطعة أرض سكنية مخصصة، وأعمال تنفيذ شبكات الكهرباء لمنطقة حي الفردوس "قطع أراضي"، وتصميم واعتماد موزع توسعة محطة المطورين.

كما تابع وزير الإسكان موقف التغذية بمياه الشرب والري بالمدينة، وموقف الصرف الصحي، ومشروعات المرافق الجاري تنفيذها (مياه - صرف – طرق "فرمة")، وكذا موقف مشروعات التنمية والتطوير بالمدينة، ومنظومة الإعلانات على الطرق بالمدينة.

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