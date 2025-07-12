وزير الإسكان يكلف بتقرير شامل عن موقف الأراضي على جانبي المحور المركزي بمدينة السادات

كلف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد تقرير شامل يتضمن موقف الأراضي على جانبي المحور المركزي بمدينة السادات، وسرعة التواصل مع المستثمرين للبدء في المشروعات بالأراضي التي تم تخصيصها لهم، بجانب مواصلة الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء على المحاور والجزر الوسطى للحفاظ على الصورة البصرية.

وتفقد وزير الإسكان المحور المركزي بالمدينة، لمتابعة أعمال توسعة المحور، والذي يعد أحد أهم شرايين الحركة المرورية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 5.2 كم من الطريق، بجانب الأعمال الجارية لإضافة 1.5 كم أخرى، بهدف تعزيز الانسيابية المرورية، كما تفقد الوزير ومرافقوه، محور جمال عبدالناصر بالمدينة.

وانتقل وزير الإسكان ومرافقوه لتفقد مشروع محطة تنقية المياه الجديدة بطاقة تصميمية تبلغ 87,000 م³/يوم كمرحلة أولى، والجاري تنفيذها بواسطة شركة متخصصة، حيث استمع الوزير لشرح عن الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بتلك المرحلة من المحطة، موجهًا بدفع الأعمال للانتهاء من المشروع والتقدم بمعدلات التنفيذ بالمحطة التي يتم تنفيذها ضمن خطة تعزيز البنية التحتية بالمدينة وتحقيق الاستدامة في خدمات مياه الشرب.

كما شملت جولة وزير الإسكان، متابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمنطقة ١٠ الصناعية بمدينة السادات، موجهًا بإعداد تقرير كامل بمختلف الأعمال الجاري تنفيذها.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة السادات، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وقال المهندس شريف الشربيني، إن زيارة اليوم لمدينة السادات هي للوقوف على حجم الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية عقب زيارته الأخيرة للمدينة، من أعمال إسكان وطرح للفرص الاستثمارية وأعمال المرافق بكافة المناطق، موجهًا بإعداد حصر بالأراضي السكنية وطرحها للمستثمرين بالمدينة، على أن يطبق هذا الحصر على كافة المدن خصوصا المدن التي بها إقبال على قطع الإسكان.

وكلف وزير الإسكان مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية لكافة العقود التي تم إبرامها ومراحل التراخيص والإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروعات، موجها بالانتهاء من إصدار عقود المستثمرين خلال فترة لا تتعدى أسبوعين بحد أقصى مع التشديد على وجود آلية للمتابعة لإصدار هذه العقود وذلك تيسيرًا على المستثمرين.

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