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رياضة

هويلوند يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد بعد عروض الدوري الإيطالي

هويلوند، فيتو
هويلوند، فيتو

أنهى المهاجم الدولي الدنماركي راسموس هويلوند، لاعب مانشستر يونايتد، الجدل حول مستقبله، مؤكدًا رغبته في البقاء مع النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

مدة عقد هويلوند مع مانشستر يونايتد 

ويرتبط هويلوند، البالغ من العمر 22 عامًا، بعقد مع "الشياطين الحمر" يمتد حتى صيف 2028، مع خيار التمديد لعام إضافي.

كان مانشستر يونايتد قد ضم اللاعب من أتالانتا الإيطالي في صيف 2023 مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يقدم الأداء المتوقع حتى الآن، حيث اكتفى بتسجيل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.

هويلوند يتمسك بالبقاء مع مانشستر يونايتد 

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أصبح أي انتقال محتمل للمهاجم هويلوند إلى الدوري الإيطالي أمرًا غير مرجح، نظرًا لتمسك اللاعب بالبقاء في "مسرح الأحلام".

وأضاف رومانو: "السبيل الوحيد لرحيل هويلوند هذا الصيف يتطلب قرارًا واضحًا من مانشستر يونايتد بالتخلي عنه".

كان هويلوند قد صرح الشهر الماضي لقناة "TV2 Sport" الدنماركية قائلًا: "لدي عقد ممتد مع مانشستر يونايتد حتى 2028، وأتوقع أن أواصل مسيرتي مع الفريق"، مؤكدًا التزامه بالبقاء وطموحه لإثبات قدراته في الموسم المقبل.

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