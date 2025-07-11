ليفربول يكرم جوتا في أول ظهور لفريق الكرة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تكريم لاعبه الراحل دييجو جوتا وشيقيه أندريه سليفا، خلال مباراة بريستون نورث إند الأحد المقبل، في أولى وديات الريدز استعدادًا للموسم الجديد.

وقال ليفربول في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إن مباراة بريستون نورث إند ستشهد عدة تكريمات خاصة لجوتا وشقيقه، خاصة أنها ستكون الأولى للفريق منذ وفاة الأخوين في حادث مروري بإسبانيا.

وأوضح ليفربول، أنه قبل انطلاق المباراة سيتم عزف نشيد نادي ليفربول - لن تمشي وحدك أبدًا-، وسيضع النادي المضيف إكليلا من الزهور بجانب مشجعي الفريق الضيف.

وتابع أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت حدادًا على جوتا وشقيقه، كما سيتم عرض التعازي الرقمية على الشاشة وعبر مصابيح LED الموجودة على جانب الملعب، بالإضافة إلى ارتداء كلا الفريقين شارات سوداء.

وعاد لاعبو ليفربول إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء الماضي، لبدء فترة الإعداد بعد تأجيله بسبب وفاة دييجو جوتا نجم الفريق في حادث مأساوي.

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