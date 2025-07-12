السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية شبكة العملة بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي لـ9 أغسطس

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 9 متهمين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، في القضية المعروفة بخلية شبكة العملة، لجلسة 9 أغسطس للشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجه للمتهمين في القضية رقم 13402 لسنة 2024، أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى ارتكبوا جرائم  الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالي والبنكي.

 

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، وإعطاء ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، مما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شرطة التجمع الخامس التجمع الخامس الاقتصاد القومي قسم شرطة التجمع الخامس

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يعاين مطعما شهيرا بالتجمع الخامس اندلع به حريق لحصر الخسائر

تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية العملة لجلسة 11 ديسمبر

الأكثر قراءة

ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ2متر، الأرصاد تحذر المصطافين من هذه الشواطئ

محافظة القاهرة يتابع عمليات إصلاح الهبوط الأرضي أسفل كوبرى التجنيد ( صور)

تعويض مستخدمي الإنترنت الأرضى بـ10 جيجا بعد حريق السنترال، كيف تحصل عليها؟

هل تشهد نتيجة الثانوية العامة 2025 مفاجآت؟ رفعت فياض يوضح

مصدر يفجر مفاجأة: حارس الزمالك يرحل إلى هذا النادي بعد التعاقد مع المهدي سليمان

طارق يحيى لـ مسئولي الزمالك: اللاعب ده لازم يرجع فورًا

الراجل يتقدم ببلاغ ضدي، مصطفى يونس يوجه رسالة نارية لمجلس إدارة الأهلي

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في مرسى مطروح (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 12- 7- 2025 في قطر

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بحسن اختيار أسماء الأولاد في الشريعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الإسورة الفضة في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأشخاص على مواقع التواصل؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية