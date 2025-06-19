بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرين و"العربي للتطوير والتنمية" للارتقاء بمنظومة الاستثمار

وقع اتحاد المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، والاتحاد العربي للتطوير والتنمية بروتوكول تعاون للارتقاء بمنظومة التنمية والاستثمار في مصر.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، بالجهد الكبير الذي تبذلُه القيادة السياسية والحكومة لإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة والمناخ الأمثل، لدفع عجلة الاستثمار في مصر.

ودعا إلى المزيد من الوقوف إلى جوار الدولة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة، بالعمل والمشاركة، لتحقيق أهداف مصر، وبث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري، والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه، فمصر علي الطريق الصحيح، والقادم أفضل.



وقال هلال، إن توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، يأتي ضمن سلسلة متواصلة من اهتمامات اتحاد المستثمرين بالاستعانة بأصحاب الخبرات، بهدف تحقيق المزيد من الارتقاء بمنظومة التنمية والاستثمار في مصر.

وفي كلمته، أكد المستشار الدكتور خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن الاتحاد يعني بالتعلیم والتطوير والتوعية، ويضع يده بيد الكيانات الجادة، كاتحاد المستثمرين، من أجل تكاتف الجهود، لتوطين الصناعة، مؤكدًا أن الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، يعمل علي أرض الواقع، في مجالات التعليم والتطوير، لاستدامة التنمية، بهدف المزيد من الاستقرار الاقتصادي، ولديه شراكات متنوعة، في مجالات متعددة، مع كيانات اقتصادية كبيرة.

شهد فعاليات اللقاء، الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، والدكتور صبحي نصر، أمين الصندوق، رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد المرشدي، والمهندس علي حمزة، والمهندس محمود الشندويلي، والمهندس عبد الله الغزالي، وسامي سليمان، وعبير عصام، ومها حسن، عضو المكتب التنفيذي، واللواء حسام الشهاوي، المدير العام لاتحاد المستثمرين، والمستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، معتصم راشد، ومن الاتحاد العربي، المستشار عمرو فاروق، الأمين المساعد لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، بالاتحاد العربي، والدكاترة أحمد الشعراوي، وهبة عبد السلام، ونهي سلامة، وطارق سمير جميل، وإيهاب عادل موريس، ورشا اليمني.

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