السبت 12 يوليو 2025
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العرض الإماراتي "ثلاثية الضيف" يشارك في مهرجان قسم المسرح الدولي

مهرجان قسم المسرح
مهرجان قسم المسرح الدولي

شهد المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية، في الخامسة من مساء اليوم السبت، العرض الإماراتي "ثلاثية الضيف" التابع أكاديميـة الشارقة للفنـون الأدايـة - فرقـة بصيرة والمشارك ضمن محور العروض القصيرة في الدورة الثامنة عشر من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، ويقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

 

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يعد عرض ثلاثية الضيـف « عرض مسرحي تجريبي يستلهم نص «ثورة الموتى» لإرويـن شـو، ويطرح رؤية معاصرة ضـد الحـروب وعبثية المـوت فيها، وتدور القصـة حـول جندييـن قـتلا فـي الحـرب، أحدهما يستسلم لموتـه، بينما يتمرد الآخـر ويرفض دفنه، متسائلا عـن سبب موته ولصالح من، وتبرز في الخلفية قوة ثالثة رمزية تمثـل السلطة والحـرب ومؤسسات السيطرة التـي تعيـد تشـكيل وعـي الشعوب، ويعتمـد العـرض على تقنيات المسرح التجريبي وتمثيل المهرج، ودراسات الحيـوان لخلق تجربة مسرحية حادة ومغايرة، والمسرحية تتسائل عن جـدوى المـوت وتكشـف زيـف الشعارات فـي زمن تهیمن فيه الحروب على المصير الإنساني. 
  
يضم فريق العمل الممثلون: محمد عبد الله (الضيف)، حسن خالد (القعيد)، عمر سعيد (الكلب - شارل)، مديرة خشبة المسرح والمنتج الفني ورئيس الفريق: هنا معتز، مساعدو مديرة خشبة المسرح: راماز الجارحي- قاسم أمين، تصميم إضاءة: عبد الرحمن ياقوت، مهندس الصوت: محمد عواد، استايليست: إبراهيم عشا مكياج: هنا معتز - راماز الجارحي، مصمم البوستر: سيف معتز، تأليف ودراماتـورج محمـد الحضـري عـن ثـورة الموتی تأليف أرويـن شـو وأنشـودة الدم د. مصطفى محمـود، إخراج: محمد عبد الله.

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان والدكتور طارق عبد المنعم.

وأشار تامر طه رئيس المركز الصحفي للمهرجان إلي أن هذه الدورة من المهرجان تعد أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية من إيطاليا، إسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة والأردن وتنقسم مسابقات دورة هذا العام لمحورين (العروض الطويلة والعروض القصيرة)، وتقدم للمشاركة في دورة هذا العام 105 عروض مسرحية من داخل مصر وخارجها في محور العروض الطويلة تم اختيار 10 عروض منها للمشاركة، و65 عرضا في محور العروض القصيرة تم اختيار 11 عرضا منها للمشاركة.

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بمكتبة الإسكندرية بكلية الآداب الدكتور عبد العزيز قنصوة

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