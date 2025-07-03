بمشاركة المصطافين، محافظة مطروح تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بالكورنيش

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتورة أم العز بريك رئيس إدارة إعلام إسكندرية ومطروح، والعقيد محمد جمال مكتب المستشار العسكري للمحافظة.



ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.



بدأت الاحتفالية بمسيرة على الكورنيش ورفع علم مصر يصاحبها الأغاني الوطنية وعروض بحرية لليخوت في عرض البحر ثم استعراضات رياضية وفنية من شباب وأطفال مطروح في الألعاب المختلفة كالكاراتية والجمباز وغيرها، وكذلك افتتاح وتفقد معرض المشغولات اليدوية والتراثية بمطروح.

وفي كلمته نقل الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ تحيات وتهنئة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع أهالي المحافظة والحضور في الاحتفالية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة التي أعادت لمصر أمنها واستقرارها ومكانتها بعد نجاح إرادة وعزيمة المصريين في استرجاع وطنهم من براثن الاستقطاب وقوى الشر، وتكاتف ووحدة الشعب المصرى بكافة طوائفه يدً واحدةً مع القوات المسلحة..درع الوطن لتنجو مصر بفضل الله.. وقيادتها الحكيمة، وتلاحم أبنائها.

وتنجح مصر في استعادة كرامتها ومكانتها محليًا وإقليميًا ودوليا، وفي استعادة وتحقيق الاستقرار والأمن لبناء الجمهورية الجديدة رغم ما يحيط بنا من تحديات ومخاطر.



وأشار إلى أن مطروح تعد نموذجًا لما يتم في ظل الجمهورية الجديدة.. بجهد وسواعد وعقول مصرية خالصة.. حيث كان لها حظ كبير لمشروعات قومية وتنموية كبرى.

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