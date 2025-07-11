"الثانوية العامة أم البكالوريا".. رفعت فياض يكتب: معركة الاختيار تبدأ في بيوت المصريين.. نظامان مختلفان على طاولة التعليم.. فأيهما تختار لابنك؟

بعد أن أقر البرلمان مشروع القانون الخاص بشهادة البكالوريا الجديدة في المرحلة الثانوية، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من العام الدراسي القادم، لمن يريد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام ويريدون الالتحاق بالمرحلة الثانوية ـ بدأت مئات الآلاف من الأسر المصرية التي لديها أبناء سيلتحقون بمرحلة الثانوي العام بعد عدة شهور في حالة تفكير كبيرة ومقارنة: أيهما أفضل لأبنائهم؟ الالتحاق بالمرحلة الثانوية على نظام البكالوريا الجديد أم اختيار نظام الثانوي العام المطور الحالي الذي بدأ تطبيقه هذا العام بعد تخفيض عدد المواد الدراسية وقصرها في السنة الثالثة على خمس مواد فقط؟.

ولهذا فإن الأمانة تقتضي مني أن أساعد كل من يريد، لتوضيح الفرق ومميزات كل نظام من النظامين، وسأترك للطالب وولي الأمر أن يختار ما يريد منهما، بصرف النظر عن نتائج الاستبيان الذي أجرته وزارة التربية والتعليم بعد أن أرسلت استمارة لجميع تلاميذ الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم قبل إقرار القانون، عن أي النظامين يفضلون دراسته، وكانت نتيجته أن 88% من التلاميذ وأولياء أمورهم فضلوا شهادة البكالوريا.

أقول هذا لأنه سيكون لدينا لأول مرة في مصر ثانويتان عامتان مختلفتان عن بعضهما تمامًا ويتم تدريسهما منفصلتين في نفس الوقت بمختلف المدارس الثانوية العامة.

ولهذا سوف أوضح للجميع الفرق بين نظام ومميزات الثانوية العامة ونظام ومميزات البكالوريا المصرية:

1ـ فرص الامتحان:

الثانوية العامة: محاولة واحدة فقط + دور ثانٍ بنصف الدرجة.

البكالوريا: ٤ فرص في الصف الثاني + ٢ في الصف الثالث (يعني فرص تحسين حقيقية!)

🛑 ملحوظة: التحسين في نظام البكالوريا بـ 200 جنيه بدل 500 وزيادة سنويًا بحيث لا تزيد عن 400 جنيه.

2ـ احتساب المجموع:

الثانوية العامة: المجموع من الصف الثالث فقط.

البكالوريا: يُحتسب من أعلى درجات الصفين (الثاني والثالث).

3ـ عدد المواد:

الثانوية العامة: 5 مواد أساسية.

البكالوريا: 6 مواد على مدار سنتين.

4ـ إجمالي الدرجات:

الثانوية العامة: المجموع من 320 درجة.

📌 البكالوريا: المجموع من 600 درجة (100 لكل مادة).

5ـ مادة التربية الدينية:

الثانوية العامة: لا تُضاف للمجموع.

البكالوريا: خارج المجموع، لكن النجاح فيها إجباري بنسبة 70٪.

6ـ التخصصات والمسارات:

الثانوية العامة: 3 شعب (علمي علوم / علمي رياضة / أدبي).

البكالوريا: 4 مسارات تخصصية:

🎯 الطب وعلوم الحياة

🎯 الأعمال

🎯 الهندسة وعلوم الحاسب

🎯 الآداب والفنون

7ـ اللغة الأجنبية الثانية:

الثانوية العامة: خارج المجموع.

البكالوريا: مادة تخصص في مسار الآداب والفنون (اختياري مع علم النفس).

8ـ تحسين المجموع:

الثانوية العامة: غير متاح.

البكالوريا: التحسين متاح وتُحسب أعلى درجة.

9ـ اللغة العربية:

الثانوية العامة: تُدرس في الصف الثالث.

البكالوريا: تُدرس فقط في الصف الثاني.

البكالوريا نظام مجاني واختياري وليس بديلًا للثانوية العامة، لكنه فرصة تعليمية جديدة بتقييم تراكمي وفرص أكثر للتحسين. ويتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

= المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي):

تتضمن عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، ومواد خارج المجموع تشمل: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.

= مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي):

المواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن: اللغة العربية، التاريخ، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي:

الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات / الفيزياء)

الهندسة وعلوم الحاسب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)

الأعمال تشمل (الاقتصاد مستوى رفيع) و(الرياضيات)

الآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء)



= مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي):

تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي:

تخصص الطب وعلوم الحياة: (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)

تخصص الهندسة وعلوم الحاسب: (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)

تخصص الأعمال: (الاقتصاد مستوى رفيع) و(الرياضيات)

تخصص الآداب والفنون: (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء)



= الامتحانات:

ستُعقد الامتحانات بواقع فرصتين في كل عام دراسي، خلال شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

= رسم الامتحان:

دخول الامتحان للمرة الأولى سيكون مجانًا، وبعد ذلك بمقابل 200 جنيه رسم امتحان لكل مرة.

= احتساب المجموع:

يُحتسب المجموع لكل مادة من مواد الثانوية الست من 100 درجة، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات التي حصل عليها في كل مادة.

= المحاولات المتعددة:

تُرصد كافة محاولات الطالب وتُحسب درجات كل محاولة، ويُحدد العام الدراسي الذي أُجريت فيه المحاولة، وتُرسل قاعدة البيانات كاملة إلى مكتب التنسيق. يجب دخول الامتحان لأول مرة في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير، بينما يُسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.

= المواد الإضافية:

يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات، وذلك بعد الانتهاء من المسار الأساسي، ويكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

وبتلخيص الفرق بين نظام البكالوريا الجديد ونظام الثانوية العامة نوضح:

أن نظام الثانوية العامة ذات السنة الواحدة (الصف الثالث الثانوي) حاليًا 5 مواد بعد إعادة الهيكلة.

تتضمن فرص الامتحان: فرصة واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثانٍ بنصف الدرجة.

ولا يوجد بنظام الثانوية العامة تحسين للمجموع، ولا يحقق فرصة للطالب لتغيير المسار التعليمي (مسار واحد إجباري).

ويعتمد نظام الثانوية العامة على السنة النهائية في حساب مجموع الطالب لدخول الجامعة، وهو الصف الثالث الثانوي العام، ويكون المجموع من 320 درجة، وتكون مادة التربية الدينية غير مضافة للمجموع، ومادة اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع، ويعتمد نظام الشعب بالثانوية العامة على 3 شعب: علمي علوم، علمي رياضيات، والشعبة الأدبية.

أما شهادة البكالوريا المصرية الجديدة فتكون على عامين: الصفين الثاني والثالث الثانوي، ويكون مجموع مواد الطالب في هذين الصفين 6 مواد.

وتمنح الطالب أكثر من فرصة امتحانية بواقع محاولتين في الصف الثاني ومحاولتين في الصف الثالث، ومن حق الطالب تحسين درجاته واختيار الدرجات الأعلى في المحاولات التي يخوضها.

كما يجوز للطالب تغيير المسار التعليمي بدراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته، كما يتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين الثاني والثالث الثانوي، ويكون مجموع درجات الطالب 600 درجة بواقع 100 درجة في كل مادة، وتكون مادة التربية الدينية مادة أساسية لكنها لا تُضاف لمجموع الطالب، ويشترط النجاح فيها بنسبة 70٪.

وبالنسبة للمسارات، فتعتمد على 4 مسارات:

الطب وعلوم الحياة

الأعمال

الهندسة وعلوم الحاسب

الآداب والفنون.



أما اللغة الأجنبية الثانية فقد أصبحت مادة تخصص في مسار الآداب والفنون، يختار الطالب بينها وبين علم النفس.

وفي النهاية، يبقى السؤال بعد كل هذا: أي النظامين ستفضل مع بداية العام الدراسي الجديد ـ ولماذا؟.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.