 ميركاتو صيفي ساخن في الزمالك.. الأبيض يعلن عن 4 صفقات جديدة خلال ساعات.. وكيل أفشة مديرا للتعاقدات بالقلعة البيضاء.. وجون إدوارد يكثف مفاوضاته مع 3 لاعبين آخرين

يعيش نادي الزمالك أجواء حاسمة وساخنة خلال الفترة الحالية، حيث يترقب حسم العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، في ظل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026 الذي يأمل عشاق القلعة البيضاء أن يكون مختلفا عن الفترة الماضية.

صفقات الزمالك الجديدة

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن الموعد المرتقب للإعلان الرسمي عن صفقات الفريق الجديدة، ضمن استعدادات القلعة البيضاء لانطلاق الموسم الكروي 2025-2026.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أنهت بالفعل إجراءات التعاقد مع أربعة لاعبين حتى الآن، حيث ضمت ثنائي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، إلى جانب الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى المهاجم الأنجولي شيكو بانزا.

موعد إعلان صفقات الزمالك

وأوضح المصدر أن الإعلان الرسمي عن هذه الصفقات سيتم خلال ساعات قليلة، وذلك عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن إدارة الزمالك ستكشف عن اللاعبين الجدد قبل انطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الميركاتو الزملكاوي لا يزال مفتوحا، حيث يجري المدير الرياضي جون إدوارد مفاوضات مكثفة مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، إلا أن أيًا من هذه الصفقات لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

أحمد شريف

جون إدوارد يكثف مفاوضاته مع 3 لاعبين

كما يواصل جون إدوارد المفاوضات مع 3 لاعبين حاليا يأتي أبرزهم حامد حمدان نجم بتروجت وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي والفلسطيني ادم كايد للاعب بريدا الهولندي السابق الذي يعد لاعبا حرا.

تطور جديد في ملف انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

وبالنسبة لآخر تطورات ملف انتقال الفلسطيني حامد حمدان إلى صفوف القلعة البيضاء، في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026، فقد أعلن نادي بتروجت في بيان رسمي رفضه بيع حامد حمدان لصفوف نادي الزمالك نظرا للحاجة الفنية للاعب.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة بتروجت عرضت على حامد حمدان تمديد عقده مع الفريق مع زيادة في راتبه إلا أن اللاعب رفض ذلك تماما مجددا تمسكه بالانضمام إلى الزمالك.

وواصل: "لم يفقد نادي الزمالك الأمل في إتمام صفقة حامد حمدان، بل أن جون إدوارد سيعقد جلسة حاسمة وأخيرة مع إدارة بتروجت خلال الساعات المقبلة من أجل التعاقد مع حامد حمدان مستغلا ضغط اللاعب على إدارة النادي البترولي.

بيان بتروجت بشأن انقال حامد حمدان إلى الزمالك

وجاء بيان بتروجت بشأن انقال حامد حمدان إلى الزمالك كالتالي: "نظرا لما تردد من شائعات وبعض التفاصيل المغلوطة خلال الساعات الأخيرة على لاعبي الفريق الأول بالنادي، يوضح النادي مايلي:

أولا… لم يصل أي عرض رسمي لإدارة النادي سوى عرض نادي قطر القطري للحصول على خدمات حامد حمدان وتم الرد بالاعتذار لهم.

ثانيا… حصل اجتماع بين إدارة الزمالك وبتروجت حول الرغبة في التعاقد مع اللاعب حامد حمدان ومسؤولي الزمالك أبدوا الرغبة بتفهم موقف إدارة النادي ولكنهم طلبوا عدم غلق باب التفاوض

ثالثا… إدارة النادي لن تفرط في أي لاعب خلال الانتقالات الصيفية نظرا للمنافسة الشديدة في الدوري الممتاز الموسم القادم.

رابعا… لاعبو الفريق مستمرين في خوض التدريبات بإنتظام استعدادا للدوري والنادي يواصل تدعيم صفوفه بصفقات مميزة.

خامسا… إدارة النادي تستنكر الهجوم على مسؤوليها لعدم الاستغناء عن لاعبيها نظرا لأحقية الإدارة في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.

سادسا… النادي على مسافة واحدة بين كل الأندية وقرار النادي من يحسم طريقة التفاوض

سابعا… عقود اللاعبين مستمرة لموسمين وثلاثة قادمة.

وأتم البيان: "مجلس إدارة النادي يؤكد حرصه على عدم المساس بالعناصر المتميزة في الفريق لتقديم أفضل النتائج في الموسم القادم للدوري الممتاز".

وكيل أفشة، الزمالك يستقر على تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد المدير الرياضي، استقر على تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات في القلعة البيضاء.

عبد الرحمن اسماعيل مديرا للتعاقدات في نادي الزمالك

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك من المقرر أن يعلن قريبا عن تعيين عبد الرحمن إسماعيل كمديرا للتعاقدات بشكل رسمي.

وأكد المصدر أن جون إدوارد صاحب قرار تعيين عبد الرحمن إسماعيل خاصة أنهما يتمتعان بعلاقة صداقة قوية.

جدير بالذكرأن عبدالرحمن اسماعيل يعمل في الأساس كوكيل لاعبين يأتي على رأسهم محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي وعمر فايد لاعب فنربخشة التركي.

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