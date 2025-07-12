السبت 12 يوليو 2025
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خارج الحدود

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن قنص جندي إسرائيلي شرق خان يونس

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها قنصت جنديا إسرائيليا، ما أسفر عن إصابته إصابة قاتلة في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

ومن جانبها قالت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم السبت: إنها استهدفت موقع قيادة وسيطرة للعدو شرق حي التفاح بقذائف الهاون.

وفي السياق ذاته كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت،  عن تدمير آلية صهيونية من نوع ميركافا بتفجير عبوة مضادة للدروع أثناء توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جندي بجروح في المعارك الجارية في شمال قطاع غزة.

حدثان أمنيان في خان يونس والشجاعية بقطاع غزة

وأفادت مواقع إخبارية عبرية، اليوم السبت، بوقوع حدثان أمنيان في خان يونس جنوب قطاع غزة والشجاعية شرقي مدينة غزة.

مقتل 5 جنود في جيش الاحتلال

والثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش فقد 5 من جنوده في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، مؤكدًا أن جميعهم ينتمون إلى كتيبة نيتساح يهودا.

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المقاومة الفلسطينية خان يونس كتائب القسام حماس

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