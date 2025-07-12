ضبط 28 ألف عبوة سجائر مهربة في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية ضخمة من السجائر المهربة جمركيًا قبل ترويجها على المواطنين، في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة جرائم التهريب.

جاءت الواقعة خلال حملة أمنية نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، حيث تم ضبط سائق ومالك مكتب رحلات بدائرة قسم شرطة الضبعة، بحوزته 28 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع وغير خالصة الرسوم الجمركية.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ مليون ونصف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حماية السوق من السلع المهربة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتهريب لحماية جمهور المستهلكين والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

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