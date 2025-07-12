السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

خلاف على أولوية المرور ينتهي بمشاجرة في المرج

المتهمين
المتهمين

 كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سائق بالضرب بالمرج. 

خلاف على أولوية المرور ينتهى بمشاجرة فى المرج 
خلاف على أولوية المرور ينتهي بمشاجرة فى المرج 

 ورصدت المتابعة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سائق بالضرب بالقاهرة.

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 وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، طرف ثان: سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ لخلافات حول أولوية المرور بالسيارات قيادتهما تطوارت إلى مشاجرة تعديا خلالها على بعضهما بالضرب، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة.

 

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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