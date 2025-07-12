خلاف على أولوية المرور ينتهي بمشاجرة في المرج

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سائق بالضرب بالمرج.

خلاف على أولوية المرور ينتهي بمشاجرة فى المرج

ورصدت المتابعة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سائق بالضرب بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، طرف ثان: سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ لخلافات حول أولوية المرور بالسيارات قيادتهما تطوارت إلى مشاجرة تعديا خلالها على بعضهما بالضرب، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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