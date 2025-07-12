مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حريق محول الكهرباء بالشرقية

أكد مصدر أمني، عدم وقوع خسائر بشرية أو إصابات جراء حادث حريق محول الكهرباء بإحدى قرى محافظة الشرقية.

وأضاف المصدر الأمني في تصريح خاص لـ “فيتو”: اندلع حريق في لوحة التشغيل ونتج عنه احتراق مفتاح محول الكهرباء وتسببب في انقطاع التيار الكهربائي وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

شهدت محافظة الشرقية، حريق أحد خطوط الجهد العالي المارة فوق المناطق السكنية والزراعية بقرية عليم التابعة لمركز أبو حماد، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

ووفقًا لشهود عيان، فقد سُمع دوي انفجار هائل أعقبه وميض ضوئي قوي، ما دفع الأهالي إلى الخروج من منازلهم في حالة من الهلع، فيما انقطع التيار الكهربائي عن القرية لعدة ساعات.

انفجار مفاجئ في خط جهد عالٍ يهز قرية بـ الشرقية،فيتو

فرق الطوارئ وشركة الكهرباء

وسارعت فرق الطوارئ وشركة الكهرباء بالشرقية إلى موقع الحادث، حيث تم فصل التيار عن الخط المتضرر وتأمين المنطقة بالكامل، بينما رجح مسؤولو الكهرباء أن يكون الانفجار ناتجًا عن قصر كهربائي أو تلف في العوازل.

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