السبت 12 يوليو 2025
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خارج الحدود

ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تصل لـ30%

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تصل إلى 30% ابتداء من مطلع الشهر المقبل.

وأضاف ترامب: إذا فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية على الولايات المتحدة فسنزيد الرسوم الجمركية عليهم.

 

الرسوم الجمركية الأمريكية 

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، إن العودة إلى الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في "يوم التحرير" لا تزال خيارًا مطروحًا لبعض الدول مع استمرار إدارة ترامب في مفاوضاتها التجارية.

وقال بيسنت: "هناك دول تتفاوض بحسن نية، لكن يجب أن تدرك أنه إذا لم نتمكن من تجاوز الحدود بسبب عنادها، فقد نعود إلى مستوى 2 أبريل. آمل ألا يحدث ذلك".

 

تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة على عدد من الدول

كان الرئيس الأمريكي علق فرض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الشهر قبل الماضي على العديد من الدول، في التاسع من أبريل، لمدة 90 يومًا، مع بقاء الرسوم الشاملة بنسبة 10% على تلك البلدان.

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ترامب الاتحاد الاوروبي المكسيك الرسوم الجمركية الولايات المتحدة

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