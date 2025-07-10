بعد انتهاء الامتحانات، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025، انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء، في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة على مستوي الجمهورية.



نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظات مصر

ويترقب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2025 بفارغ الصبر، موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظات مصر، رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة اليوم.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025

وبدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الصف الثالث الثانوي 2025، في البحث عن أحدث التفاصيل من وزارة التعليم حول اعتماد النتيجة وتفاصيل تصحيح المواد، بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.



موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأنه سيتم تحديد الموعد بعد انتهاء الامتحانات وانتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد النتيجة، وذلك حتى تتمكن الكنترولات من المراجعة والتدقيق للنتيجة قبل إتاحتها.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

وأدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) اليوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 الامتحان في مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، وأدي طلاب (النظام القديم) الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما أدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، وأدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

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