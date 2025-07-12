جابكو تنظم وقفة سلامة لتعزيز ثقافة القيادة الآمنة

نظمت شركة بترول خليج السويس "جابكو"وقفة سلامة توعوية تحت شعار السلامة أولًا والقيادة الآمنة مسؤولية الجميع، وذلك إيمانا من الشركة لترسيخ ثقافة السلامة وتعزيز الوعي بالسلوكيات الآمنة.



تأتي هذه المبادرة دعمًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية تحت رعاية السيد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وتنفيذا للمحور الخامس الخاص بتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في القطاع، وحرصًا من "جابكو" على خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة

شهدت الفعالية حضور المهندس عبد الوهاب المغوري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والجيوفيزيقى طارق جابر المدير العام والعضو المنتدب، وأحمد شرف مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية، اللواء عمرو محسن مدير عام الاداره العامه للامن، والمهندس علاء مصطفى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب عدد من قيادات ومديري الإدارات المختلفة

وتهدف وقفة السلامة أولا ـ القيادة اﻵمنة مسئولية الجميع إلى رفع الوعي بين العاملين بأهمية القيادة الآمنة داخل وخارج مواقع العمل تسليط الضوء على الممارسات والسلوكيات الآمنة أثناء التنقل والقيادة اليومية والتأكيد على الدور الفردي لكل عامل في منع الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات والتشجيع على الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية للمركبات للتأكد من صلاحيتها الفنية وسلامة مستخدميها.

السلامة مسئولية جماعية

وأكد المهندس عبد الوهاب المغوري خلال كلمته أن "السلامة مسؤولية جماعية تبدأ من أعلى مستويات القيادة وتمتد إلى جميع العاملين، وهي ركيزة أساسية لنجاح واستدامة العمل". كما أشاد بجهود فرق السلامة في تعزيز ثقافة الوقاية داخل الشركة.



من جانبه، أوضح الجيوفيزيقى طارق جابر أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تكرّس مفهوم القيادة الآمنة، مؤكدًا على ضرورة الفحص المستمر للسيارات والمركبات المستخدمة في العمل كجزء محوري من منظومة السلامة.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها "جابكو" على مدار العام، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة في جميع مواقع الشركة البرية والبحرية

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