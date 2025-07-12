السبت 12 يوليو 2025
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أخبار مصر

"ائتلاف أولياء الأمور" يوجه رسائل هامة للطلاب بالتزامن مع انطلاق تنسيق الجامعات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

وجهت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، مجموعة من الرسالة بالتزامن مع انطلاق عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتيازها وتنسيق القبول بالجامعات، وذلك في إطار الدور التربوي والتوعوي تجاه الطلاب وأولياء الأمور.

مؤسس "ائتلاف أولياء الأمور" توجه رسائل هامة للطلاب بالتزامن مع انطلاق تنسيق الجامعات

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن عملية التسجيل لاختبارات القدرات بدأت اليوم، للراغبين في الالتحاق بكليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور)، والتربية الموسيقية والفنية بالزمالك جامعة حلوان، والتربية الفنية جامعة المنيا، كليات علوم الرياضة.

تنسيق الجامعات

وشددت عبير، على ضرورة أن يترك أولياء الأمور أبناءهم الطلاب ويمنحوهم حرية اختيار الكلية التي تناسب ميولهم وقدراتهم ورغباتهم، دون إجبارهم علي كلية معينة، مستطردة: "عرفوهم مميزات كل كلية واتركوا لهم حرية الاختيار".

تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة أثناء اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، علي ضرورة متابعة الطلاب وأولياء الأمور للصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبيانات الدورية التي تنشرها الوزارة حول اختبارات القدرات وتنسيق القبول بالجامعات، والدليل الإرشادي للاختبارات، وكذلك القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية، حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لأصحاب الكيانات الوهمية.

ووجهت عبير، حديثها للطلاب، قائلة: "مصر الآن تشهد تنوع كبير في التعليم العالي والجامعات، الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد، اختاروا المناسب لميولكم ورغباتكم واللي حابينه، وموفقين دايما".

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