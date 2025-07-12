السبت 12 يوليو 2025
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سياسة

اقتراح برلماني بشأن شروط سن التعيين في الوظائف الحكومية

نائبة تطالب بتعديل
نائبة تطالب بتعديل سن التقدم للتعيين في الوظائف الحكومية

 اقترحت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إعادة النظر في قواعد واشتراطات التقدم للقبول في  المسابقات الحكومية، لاسيما ما يتعلق بسن المتقدم للوظائف التي يتم الإعلان عنها وفقا للمسابقات المختلفة.

 

تعديل سن التعيين في الوظائف الحكومية 

 ودعت عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وجهاز التنظيم والإدارة، إلى ضرورة دراسة أن يكون متاح التقدم من أجل التعيين في الوظائف الحكومية، حتى 45 عامًا، بدلًا من 30 عامًا، وهو المعمول به في المسابقات حاليا.

 

شرط سن الـ30 للتعيين في الوظائف الحكومية يحرم الكثيرين من حقوقهم 

 وأكدت عضو مجلس النواب، أن تحديد سن التقدم للوظائف واشتراط ألا يزيد على 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على آمال الكثير من الشباب، خصوصا وأن هناك خريجين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة ومهمة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها.

 

كفاءات هامة للجهاز الإداري للدولة تجاوزت سن التعيين في الحكومة 

وقالت: سن التقدم للوظائف يحرم الكثيرين من حقهم في التعيين، خصوصا وأن بعضهم كفاءات كبيرة في تخصصات مختلفة.

 

أهمية أن يواكب التعيين المتغيرات في نظم الإدارة 

وتابعت عضو مجلس النواب: يجب  أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة، مؤكدة أن الكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزوا الـ40عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها، خصوصًا الوظائف القيادية والتنفيذية التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة.

وأشارت إلى أن تحديد سن معين؛ وهي ألا تزيد على 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد، قائلة: وهو ما يتطلب تدخلًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة كما حدث مؤخرًا وقام برفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة لشغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا، لإستيعاب أكبر قدر ممكن من الأعداد.

 

أهمية رفع الحد الأقصى للسن في التقدم للوظائف الحكومي 

 وأكدت عضو مجلس النواب،  أن رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في  المسابقات الحكومية ليكون 45 عامًا سيفتح باب الأمل أمام الكثير من شبابنا، لاسيما أن هؤلاء الشباب نحن في أمس الحاجة إلى خبراتهم ومؤهلاتهم، كما سيمكننا من اختيار أفضل وأكفأ العناصر عند القبول وهو ما ينعكس على أداء الجهاز الإداري.

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المسابقات الحكومية النواب مجلس النواب التعيين الشباب

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