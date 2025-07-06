الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يسلم "الأوقاف" نتيجة مسابقة وظائف إمام وخطيب ومدرس

رئيس التنظيم والإدارة
رئيس التنظيم والإدارة ووزير الأوقاف،فيتو

سلّم المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، نتيجة مسابقة "إمام وخطيب ومدرس" إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الامتحانين الإلكتروني والشفوي والمراجعة الدقيقة للمتقدمين، وفقًا للمعايير المعلنة مسبقًا.

وأكد رئيس الجهاز أن المسابقة أُجريت بمنتهى الشفافية والنزاهة، من خلال منظومة المسابقات المركزية الإلكترونية التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين، دون أي تدخل بشري في مراحل التقييم، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجتهم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية. 

ومن جانبه، ثمّن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري الجهد المبذول من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيدًا بالدقة والانضباط في إدارة المسابقة، ومؤكدًا أن نتائجها تمثل خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الديني والعمل على دعم اركانه بالكفاءات المؤهلة علميًا ودعويًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة تأتي ضمن سلسلة من المسابقات المركزية التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع مختلف الوزارات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان كفاءة وشفافية التوظيف في الجهاز الإداري للدولة.

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