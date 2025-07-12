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حوادث

المشدد 5 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في الموسكي

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة الموسكي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمان الأول والثاني قاما بتأجير أدوات أعمال حفر  بدون تراخيص واستخدموا تبك الأدوات والمعدات بقصد التنقيب على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.

وضبط بحوزة المتهمين أدوات عبارة عن دلو بلاستيك وسلم حبلي  خرطوم لسحب المياه وسقالة خشبية - ولمبة بسلك خشبي وسلم خشبي ودلو بحبل) بدون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الثالث استرك مع الأول والثاني وتسببوا في إتلاف العقار  محل الواقعة حيث ترتب عليه ضرر كبير وتعريض حياة قاطنيه وأمنهم للخطر.

وأشارت التحقيقات أن المتهم الثالث اشترك مع الأول والثاني في ارتكاب جريمة الحفر للتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات والمعدات

وكان قسم شرطة الموسكي تلقى معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار والقيام بأعمال الحفر وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 عاطلين لاثنين منهما معلومات جنائية وضبط بحيازتهم معدات التنقيب عن الآثار واعترفوا أنهم حفروا بدافع البحث عن أثار داخل للعقار المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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