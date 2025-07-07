ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بعين شمس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بعين شمس.

التنقيب عن الآثار بعين شمس

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "المرج، عين شمس") بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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