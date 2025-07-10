محافظة الجيزة توضح حقيقة اندلاع حريق بمحطة كهرباء في شبرامنت

نفت محافظة الجيزة ما تردد من أنباء بشأن نشوب حريق بمحطة كهرباء في منطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس.

نشوب حريق بمحطة كهرباء بمنطقة شبرامنت

وأكدت محافظة الجيزة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حريق محدود بكشك كهرباء بقدرة (1 ميجا فولت أمبير) كائن داخل غرفة وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، والدفع بـ 4 ماكينات طوارئ تم تركيبها وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة المتضررة.

جهود محافظة الجيزة لتوفير التغذية الكهربائية للمواطنين

كما أكدت محافظة الجيزة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية سيتم وضع كشك كهرباء جديد وإعادة تأهيل الغرفة خلال الفترة المقبلة لضمان انتظام الخدمة.

وناشدت المحافظة المواطنين ووسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتواصل مع المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

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