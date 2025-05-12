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حوادث

عاطل متهم بسرقة المواطنين في الشرابية: اشتغل ليه.. أنا بعمل 500 جنيه في اليوم

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أدلى عاطل تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الشرابية باعترافات تفصيلية أمام  نيابة الشرابية.

وقال المتهم إن مهنة سرقة الهواتف المحمول تعملها منذ الصغر على يد رفاقه، مشيرا إلى أنه لا يعمل ولا يبحث عن عمل ولا يريد ان يعمل.

وأضاف المتهم "ليه اشتغل وأنا بعمل في اليوم 500 جنيه من سرقة التليفونات، وعندي اللي بيشتريها وبسلكها "، مشيرا إلى أنه ينفق متحصلات السرقة على شراء الأغراض الشخصية والبودرة.

 

سرقة الهواتف المحمولة بالشرابية 

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشرابية يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية")، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزته (جهاز لاب توب – 4 هواتف محمولة – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر البودر).

وبمواجهته أقر بارتكابه (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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