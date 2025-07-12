نهائي أوروبي لمونديال الأندية.. باريس سان جيرمان وتشيلسي وجها لوجه غدا.. التاريخ يبتسم لعملاق فرنسا قبل موقعة ميتلايف.. الطموح الإنجليزي يصطدم بحلم نادي مدينة النور.. وهذا مشوار الفريقين نحو اللقب

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض واحدة من أهم مباريات تاريخه عندما يواجه تشيلسي الإنجليزي مساء غد الأحد الموافق 13 يوليو على ملعب «ميتلايف» الأمريكي، في نهائي مرتقب لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

المواجهة تحمل طابعًا أوروبيًا خالصًا، وتأتي في ظل حالة من التألق الكبير يعيشها كلا الفريقين، خاصة النادي الباريسي الذي أصبح على بُعد خطوة من كتابة تاريخ جديد.

مشوار باريس.. سحق الكبار في الطريق إلى النهائي

تأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي بعد فوز كاسح على ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف النهائي، أداء وصفه النقاد بـ”المثالي” على مستوى الضغط والهجوم والتنظيم الدفاعي وهو سبب أزمة كبيرة لفريق ريال مدريد مع جماهيره خاصة بعد الخسارة بأربعة أهداف.

الفريق الفرنسي دخل البطولة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، بعد تتويجه التاريخي على حساب إنتر ميلان بخماسية نظيفة، وهي البطولة الأوروبية الأولى في تاريخ النادي، لتُضاف إلى الثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، وكأس السوبر.

هذا النجاح يضع باريس أمام فرصة نادرة للتتويج بـ”الخماسية التاريخية” إذا ما تمكن من حصد اللقب العالمي، لتكون أفضل نسخة في تاريخه الحديث بقيادة مدربه المميز ونجومه الكبار.

تشيلسي.. الطموح الإنجليزي يصطدم بالحلم الفرنسي

من جهته، نجح تشيلسي في الوصول للنهائي بعد فوز مهم على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو.

الفريق اللندني، الذي سبق له التتويج بالبطولة في عام 2021، يسعى لاستعادة أمجاده العالمية، ويأمل أن يوجه ضربة قوية لطموحات سان جيرمان.

ويمتلك تشيلسي في صفوفه مجموعة من المواهب الشابة، بجانب لاعبين أصحاب خبرة على المستوى القاري، مما يجعله خصمًا شرسًا في أي نهائي.

التاريخ في صف سان جيرمان.. ولكن الأرقام متقاربة

بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، ستكون هذه المواجهة هي التاسعة بين الفريقين، جميعها في إطار دوري أبطال أوروبا.

تفوق باريس سان جيرمان في 3 مباريات، بينما فاز تشيلسي في 2، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل.

وسجل باريس 10 أهداف مقابل 11 هدفًا لتشيلسي، مما يعكس تقاربًا شديدًا في القوة والندية التاريخية بين الفريقين.

آخر مواجهة بينهما تعود إلى مارس 2015، في إياب دور الـ 16 لدوري الأبطال، وانتهت بفوز باريس 2-1 على ملعب “ستامفورد بريدج”.

من يكتب الفصل الأخير في الحكاية؟

مباراة الأحد لن تكون مجرد نهائي، بل فصلًا حاسمًا في مشروع باريس سان جيرمان الطموح، الذي يسعى للتحول من نادٍ محلي إلى قوة كروية عالمية.

في المقابل، يطمح تشيلسي لتعويض إخفاقاته الأوروبية الأخيرة ببطولة عالمية تُعيده إلى الواجهة.

كل المؤشرات تؤكد أننا أمام مباراة قد تُحسم بتفصيلة صغيرة، أو لحظة تألق فردي. فهل يبتسم التاريخ مجددًا لباريس؟ أم أن البلوز لهم رأي آخر في أرض الأحلام الأمريكية؟

مدرب تشيلسي يتغزل في فريق باريس سان جيرمان

وكان إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي أكد أنه يستمتع بمشاهدة فريق باريس سان جيرمان الذي يواجهه في نهائي كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها غدا الأحد.

وقال ماريسكا خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتفق مع أغلب الآراء بأن سان جيرمان هو الفريق الأفضل في العالم".

وتابع: أنا استمتع بمشاهدة هذا الفريق لكن عليَّ مواجهته والفوز عليه بنهائي كأس العالم للأندية.

موعد نهائى كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، يوم الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وستنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2.

وكان باريس سان جيرمان حجز مقعده في المباراة النهائية في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.

كما حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في الدور نصف النهائي.

المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية

وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.

فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

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