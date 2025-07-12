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حوادث

اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب مقطورة في ترعة بالصف

انقلاب مقطورة، فيتو
انقلاب مقطورة، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة سائق وتباع في انقلاب سيارة نقل مقطورة بترعة في الصف

وكشفت المعاينة أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق وانحراف السيارة، مما تسبب في انقلابها في الترعة، وإصابة مستقليها. 

 

وتستمع النيابة لأقوال المصابين للوقوف علي ملابسات الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها. 

 

انقلاب سيارة في ترعة بالصف


تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بانقلاب سيارة في ترعة بالصف، وتبين من خلال الفحص، أن سيارة نقل مقطورة، اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وانقلابها بترعة.

 

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع السيارة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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