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أخبار مصر

السيسي يبحث مع قادة أفريقيا تحديات القارة السمراء وسبل تعزيز الاستقرار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يلتقي الرئيس السيسي خلال زيارة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية بعدد من أشقائه من القادة الأفارقة، وذلك للتباحث بشأن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستقرار القاري بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية للرخاء والازدهار

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس يشارك في الاجتماع التنسيقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد، حيث سيستعرض الرئيس خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

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الرئيس السيسي غينيا الاستوائية الرئيس عبد الفتاح السيس

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