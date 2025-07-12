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أخبار مصر

غدا، انطلاق أعمال الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي في غينيا الاستوائية بمشاركة مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تنطلق غدا الأحد أعمال الاجتماع التنسيقي نصف السنوي السابع للاتحاد الإفريقي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية بمشاركة مصر.

 

رؤساء الدول والحكومات الإفريقية 

ويبدأ الاجتماع بكلمات لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية المشاركة ويتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة تطورات مسيرة التكامل والاندماج في إفريقيا وفق اتفاق أبوجا، والتكامل الإقليمي في القارة وكذلك موضوع الاجتماعات لعام 2025 وهو “تحقيق العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل إفريقي من خلال التعويضات".

منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية

كما يناقش القادة الأفارقة أيضًا تقريرًا حول ما وصلت إليه الحالة التنفيذية لمنظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويناقش القادة أيضًا عرضًا حول تقسيم العمل فيما بين الدول الأعضاء والمناطق الاقتصادية الإقليمية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يؤدي الاجتماع التنسيقي نصف السنوي إلى تسريع عملية الاندماج القاري واعتماد تقسيم العمل المشترك واعتماد تقرير تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لعام 2025.

ويشارك في الاجتماع رؤساء الدول والحكومات الأفارقة ورئيس الاتحاد الإفريقي ورؤساء المنطقة الحرة القارية والمناطق الاقتصادية الإقليمية، ومفوضو الاتحاد الإفريقي والرئيس التنفيذي لمبادرة “النيباد”.

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