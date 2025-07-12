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حوادث

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاملة نظافة بتهمة سرقة شقة

حبس متهم
حبس متهم

 حددت محكمة جنح عين شمس 22 يوليو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل إحدى الشقق السكنية أثناء قيامها بتنظيفها.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية  أمن القاهرة بلاغا من سيدة يفيد بتعرضها للسرقة واختفاء مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقتها.

وبسؤالها عن آخر شخص دخل الشقة أفادت بأنها عاملة تنظف لها الشقة كل شهر، وباستدعاء الأخيرة تهربت أكثر من مرة من الحضور فتم إخطار النيابة العامة التي أصدرت قرار ضبط وإحضار بحقها.


وبضبطها وتضييق الخناق عليها اعترفت بسرقتها شقة المجني عليها لمرورها بضائقة مالية وأرشدت عن المسروقات وهي عبارة عن 2 غويشة ذهبية وخاتم ومبلغ مالي ألفي جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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