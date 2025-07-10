الخميس 10 يوليو 2025
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حوادث

إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة سرقة شقة في عين شمس

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بإحالة سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغًا ماليًّا من داخل إحدى الشقق السكنية أثناء قيامها بتنظيفها للمحاكمة الجنائية.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة يفيد بتعرضها للسرقة واختفاء مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقتها.

وبسؤالها عن آخر شخص دخل الشقة أفادت بأنها عاملة تنظف لها الشقة كل شهر، وباستدعاء الأخيرة تهربت أكثر من مرة من الحضور فتم إخطار النيابة العامة التي أصدرت قرار ضبط وإحضار بحقها.


وبضبطها وتضييق الخناق عليها اعترفت بسرقتها شقة المجني عليها لمرورها بضائقة مالية وأرشدت عن المسروقات وهي عبارة عن 2 غويشة ذهبية وخاتم ومبلغ مالي ألفي جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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