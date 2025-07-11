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حوادث

حبس عاطلين سرقا هواتف محمولة من داخل المساكن بالمقطم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المقطم حبس عاطلين تخصصا فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بـ منطقة المقطم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

سرقة الهواتف المحمولة بالمقطم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة القسم، لممارستهما نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولين المصدر.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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قسم شرطة المقطم المقطم نيابة المقطم

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