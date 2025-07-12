ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، انتظام حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية، اليوم السبت، مشددا على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة.

تأخيرات قطارات السكك الحديدية على الخطوط

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية، ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات القطارات، ٥٥ دقيقة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ ٩٠ دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٣٠ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط ٥٥ دقيقة.

أسيوط / أسوان ٥٥ دقيقة.

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.