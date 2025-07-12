ضبط مركز نفسي تديره سيدة دون مؤهلات طبية وبداخله أدوية محظورة (صور)

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ضبط مركز نفسي خاص يُدار بدون ترخيص بمدينة بلقاس، وذلك في إطار استمرار جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية للتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالضوابط القانونية والاشتراطات الصحية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية الآمنة.

ضبط مركز نفسي تديره سيدة دون مؤهلات طبية وبداخله أدوية محظورة

وأوضح وكيل الوزارة أنه وبعد اطلاعه على تقرير إدارة العلاج الحر، وجّه بتشكيل لجنة فورية برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة، وعضوية كل من الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور علي عبد المحسن، بالتعاون مع قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية ببلقاس، وبمرافقة مفتشي هيئة الدواء المصرية بالدقهلية.

المسؤولة عن إدارته لا تحمل تصريحًا بمزاولة مهنة الطب

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز يُدار بدون ترخيص رسمي، وتبيّن أن المسؤولة عن إدارته لا تحمل تصريحًا بمزاولة مهنة الطب، ومع ذلك تقوم بتحرير روشتات علاجية للمرضى المترددين على المنشأة، بالمخالفة الصريحة لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب.

سرنجات مجهولة المصدر وأمبولات دوائية خاضعة للجدول الثاني

وخلال التفتيش، تم العثور على سرنجات مجهولة المصدر وأمبولات دوائية خاضعة للجدول الثاني من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، ما يُشكّل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقد جرى تحريز المضبوطات وتوثيق المخالفات بمحضر رسمي، تم قيده جنحًا بمركز شرطة بلقاس، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.