نقابة العلميين في الدقهلية تكرم أبناء الأعضاء المتفوقين في الشهادة الإعدادية (صور)

نظمت نقابة العلميين بالدقهلية برئاسة الدكتور أحمد عبية، احتفالا لأبناء أعضاء النقابة من أوائل الإعدادية.

وصرح الدكتور فادي وجيه أمين النقابة أنه تم تكريم تسعة عشرة طالبا من أبناء العلميين الحاصلين علي أكثر من 265 درجة.

30 الف علمي هم أعضاء النقابة في الدقهلية

واستطرد الدكتور إسلام سراج عضو النقابة إننا في الدقهلية نؤمن بالدور الاجتماعي للنقابة، وأن الممثل القانوني للنقابة المستشار عماد شمس، والدكتور صلاح النادي الأمين العام يدعمان بشكل كبير أي نشاط للفرع، سواء نشاطا علميا أو اجتماعيا، ونيابة عن ثلاثين ألف علمي هم أعضاء النقابة في الدقهلية، نوجه لهم الشكر، والتقينا بالعديد من الأعضاء أولياء أمور المكرمين، ومنهم كيميائي فرج علي وقال: عاجزون عن الشكر، وحفل رائع ويوم جميل جدا وسط زحمة الحياة والمشاغل والتعب، فرحت قلوبنا

ربنا يفرح قلوبكم وكل فريق العمل ومجلس إدارة نقابة العلميين بالدقهلية، ودائمًا متألقين كعادتكم.





ادخال الفرح والسرور على قلوب أبناء العلمين

وأضاف الدكتور إبراهيم حمدي شكر واجب للدكتور احمد عبية واعضاء مجلس النقابه على اليوم الجميل والاعداد الرائع والاخراج الممتاز وادخال الفرح والسرور على قلوب ابنائنا والدكتور أحمد نادر العزب وقال اتقدم بالشكر لمجلسنا المحترم ومقدرين تماما جهودهم واختتمت الكيميائيه علا شهاب الدين اللقاءات بشكرها لمجلس النقابه واكدت ان فقرات الحفل كانت اكثر من رائعه

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