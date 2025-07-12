السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

إحالة عاطل متهم بضرب زوجته وسحلها في عين شمس للجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل متهم بالتعدي بالضرب المبرح على زوجته، وسحلها وسط الشارع بسبب خلافات أسرية بعين شمس، للمحاكمة الجنائية.

تبين من تفريغ مقطع فيديو أن المتهم أمسك بزوجته وضربها ثم جرها على الأرض غير آبه لصراخها أو ما ستتعرض له من أذى.

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين وقيام الزوج بتقييد زوجته بحبل غليظ ثم جرها في الشارع وسط صدمة الناس.

بإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن خلافات أسرية نشبت بين الطرفين، أقدم خلالها الزوج على ضرب زوجته، وفي سبيل الانتقام منها قيدها بحبل ثم سحلها في الشارع.

عقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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